Два крупнейших банка страны подвели итоги годовых собраний акционеров

Сбер продолжил курс на щедрые выплаты: акционеры одобрили рекордные дивиденды свыше 850 млрд рублей, или 37,64 рубля на акцию обоих типов. Это ровно половина чистой прибыли по МСФО за 2025 год (1,705 трлн рублей, +7,9% к предыдущему году). Государство как мажоритарный акционер (50% плюс одна акция) получит в бюджет более половины суммы.