Два крупнейших банка страны подвели итоги годовых собраний акционеров

30 июня акционеры двух системно значимых банков с госучастием — Сбера и ВТБ — провели годовые собрания. Помимо утверждения отчетности и обсуждения стратегий развития, ключевыми вопросами стали дивиденды и изменения в органах управления.
Банки продемонстрировали принципиально разные модели работы с капиталом, пишет rg.ru.
Сбер продолжил курс на щедрые выплаты: акционеры одобрили рекордные дивиденды свыше 850 млрд рублей, или 37,64 рубля на акцию обоих типов. Это ровно половина чистой прибыли по МСФО за 2025 год (1,705 трлн рублей, +7,9% к предыдущему году). Государство как мажоритарный акционер (50% плюс одна акция) получит в бюджет более половины суммы.
Глава Сбербанка Герман Греф назвал решение историческим и выделил вклад цифровизации. Эффект от искусственного интеллекта в прошлом году составил около 450 млрд рублей, а в текущем может приблизиться к 550 млрд рублей на уровне всей экосистемы.
ВТБ, напротив, принял более консервативное решение по дивидендам — 125,5 млрд рублей (25% прибыли). На одну обыкновенную акцию — 9,71 рубля. Государственная доля 74,45% обеспечит поступление 93,45 млрд рублей в бюджет, которые будут использованы для поддержки Объединенной судостроительной корпорации.
Одновременно утверждена допэмиссия на 314 млрд рублей (6,29 млрд акций по 87 рублей). Это почти половина от текущего количества акций в обращении. Привлеченные средства пойдут на стратегическое инвестирование в группу RWB: покупку 5% капитала с перспективой до 50%. Сделка касается банковского бизнеса маркетплейса и не подразумевает объединения компаний.
Глава ВТБ Андрей Костин гарантировал сохранение государственного контроля и обозначил планы вернуться к 50-процентным дивидендам в стратегии 2027−2029 годов.
По оценке экспертов, Сбер делает акцент на стабильности и возврате капитала акционерам, повышая доверие рынка. ВТБ же приоритизирует финансирование масштабного партнерства и долгосрочный рост. Результаты выбранных стратегий станут ясны по итогам следующих отчетных кампаний.