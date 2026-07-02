В подмосковном поселке Большевик отремонтируют Дворец культуры

Капитальный ремонт Дворца культуры начался в поселке Большевик Московской области, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики со ссылкой на начальника участка организации «Стройреставрация» Игоря Лупашина. Работы проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Строители запланировали полную замену старого покрытия крыши на современную металлочерепицу. Параллельно со сменой кровли мастера демонтируют слой старого пенопласта и лишней лепнины на фасаде, а затем приступят к утеплению.
Кроме того, подрядчик заменит пожарные и эвакуационные двери и сделает отмостку по периметру здания. Директор Дворца культуры «Большевик» Марина Никитина подчеркнула, что зданию 1963 года постройки планируется вернуть первоначальный внешний облик. Все работы намерены завершить до 15 августа.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.