Виноват стресс: 18-летнюю девушку с инсультом спасли врачи в Волгограде

Врачи Волгоградской областной больницы № 1 столкнулись с довольно необычным случаем. К ним поступила 18-летняя девушка с острым нарушением мозгового кровообращения. Причиной инсульта в столь юном возрасте стал сильный стресс. Специалисты Регионального сосудистого центра помогли восстановиться 18-летней пациентке. Волгоградка полностью сохранила возможность двигаться, ее уже выписали из больницы, сообщили в облздраве.