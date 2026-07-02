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Виноват стресс: 18-летнюю девушку с инсультом спасли врачи в Волгограде

В Волгограде врачи помогли восстановиться 18-летней девушке после инсульта.

Источник: Комсомольская правда

Врачи Волгоградской областной больницы № 1 столкнулись с довольно необычным случаем. К ним поступила 18-летняя девушка с острым нарушением мозгового кровообращения. Причиной инсульта в столь юном возрасте стал сильный стресс. Специалисты Регионального сосудистого центра помогли восстановиться 18-летней пациентке. Волгоградка полностью сохранила возможность двигаться, ее уже выписали из больницы, сообщили в облздраве.

Накануне госпитализации девушка пережила сильный стресс. У началась резкая головная боль и сильное головокружение, упало зрение. Бригада заподозрила инсульт. В ВОКБ № 1 диагноз подтвердили: на снимках были очаги ишемического инсульта.

Первые сутки девушка провела в реанимации. После ее дообследовали в Региональном сосудистом центре и подобрали индивидуальную терапию и курс ранней нейрореабилитации. Долечиваться юная пациентка будет под наблюдением врачей по месту жительства.