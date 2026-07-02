Как устроить детей в лагерь и реально ли получить бесплатную путевку

У меня трое детей, двоих — 10-летнюю Дашу и 9-летнего Колю — я хочу отправить на июльскую смену в один из лагерей на Азовском побережье. К счастью, их прошлогодняя поездка прошла отлично, но на самом деле ответ мог бы быть и другим. Организацию поездки в лагерь всегда стоит начинать именно с вопроса: а хочет ли вообще ребенок в этот лагерь ехать? Нынешнее поколение школьников, особенно в свою первую поездку, может столкнуться с настоящим социокультурным шоком. Например, практически везде строго ограничивают пользование гаджетами. Их сдают вожатым сразу при заселении и в дальнейшем выдают, только чтобы позвонить родителям. Подъемы и отбои по расписанию, строгий график занятий, еда, сильно отличающаяся от домашней, — все это может привести к тому, что ребенок не отдохнет, а получит сильнейший стресс. Историй, когда в первые же дни в лагере ребенок звонил родителям и требовал забрать его домой, море. Но, к счастью, это не про нас.