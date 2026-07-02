Как устроить детей в лагерь и реально ли получить бесплатную путевку

Лучшего места, чем детский лагерь перед школой, не придумали ни наши предки, ни мы. Но как правильно организовать такую поездку ребенку, сколько это будет стоить и реально ли получить бесплатную путевку от государства? Об этом в материале собкора «РГ».
В наследство от СССР нам досталась отличная система детских лагерей. Например, в Ростовской области их более тридцати. Есть и на берегу Азовского моря, и на реке Дон, и в лесу — выбирайте на любой вкус. Подобные рекреационные объекты есть практически в любом регионе, многие из них попали в руки частников и прошли внушительный апгрейд, при этом не потеряв своей сути.
— Поедете в этом году в лагерь?
— Да!
У меня трое детей, двоих — 10-летнюю Дашу и 9-летнего Колю — я хочу отправить на июльскую смену в один из лагерей на Азовском побережье. К счастью, их прошлогодняя поездка прошла отлично, но на самом деле ответ мог бы быть и другим. Организацию поездки в лагерь всегда стоит начинать именно с вопроса: а хочет ли вообще ребенок в этот лагерь ехать? Нынешнее поколение школьников, особенно в свою первую поездку, может столкнуться с настоящим социокультурным шоком. Например, практически везде строго ограничивают пользование гаджетами. Их сдают вожатым сразу при заселении и в дальнейшем выдают, только чтобы позвонить родителям. Подъемы и отбои по расписанию, строгий график занятий, еда, сильно отличающаяся от домашней, — все это может привести к тому, что ребенок не отдохнет, а получит сильнейший стресс. Историй, когда в первые же дни в лагере ребенок звонил родителям и требовал забрать его домой, море. Но, к счастью, это не про нас.
Путевка в стандартный лагерь с полным пансионом на 21 день обойдется родителям в 45−80 тысяч рублей.
Далее нужно определиться с самим лагерем. Выбор сейчас большой. В прошлом году мы были в «Красном Десанте», а в этом хотим в «Мир»: они почти одинаковые и даже расположены рядом, но, как выяснила Даша у одноклассниц, питание во втором лучше. А еще там есть бассейн!
Что по ценам? Путевка в стандартный детский оздоровительный лагерь с полным пансионом на 21 день обойдется родителям в 45−80 тысяч рублей. Причем половину стоимости можно будет вернуть, для этого необходимо обратиться с заявлением в орган соцзащиты по месту пребывания. Путевку можно получить и совсем бесплатно. Нам, как многодетной семье, государство компенсирует детский отдых полностью. Также значительную, до 100 процентов стоимости лагеря компенсацию можно получить исходя из доходов семьи. Если семья малоимущая, дети едут бесплатно. Путевку ребенку могут дать и в том случае, если он имеет достижения в учебе, спорте, творчестве.
Конечно, чтобы приобрести путевку в востребованные лагеря, нужно поторопиться, как правило, заявления туда начинают поступать в начале весны. Однако даже сейчас, в разгар лета, путевки можно приобрести или получить — места сейчас еще точно будут. Какие именно — расскажут в соцзащите. Помучиться обычно приходится с медицинской справкой по форме 079у. В ней целый перечень анализов, большинство из них бесплатные, но некоторые лагеря, особенно престижные, могут попросить сделать дополнительные исследования. Также там есть данные о прививках, перенесенных заболеваниях, аллергиях. У нас, например, аллергия на пыльцу. Все это ценная информация для вожатых, которые в экстренных случаях смогут быстро помочь вашему ребенку.
В общем, собрать все нужные бумаги тот еще квест. Хотя все исследования одним днем можно сделать в частной клинике, но обойдется это примерно в 10 тысяч рублей на одного ребенка.
Приступаем к сборам. Этот процесс особенно будоражит детей — им хочется взять с собой кучу вещей. Николай, например, сложил в сумку все свои кубки и грамоты, которыми хочет похвастаться перед новыми друзьями. Выкладываем. Перечень того, что ребенку понадобится в лагере, обычно есть на сайте принимающей организации. Не стоит давать ребенку в поездку дорогую одежду. Мои из прошлогодней поездки не привезли половину своих маечек-штанишек, то ли поменявшись, то ли просто потеряв их. Все свои более-менее ценные вещи лучше подписать, на этот случай в хозмагазинах продается специальный текстильный маркер.
Проверяем, чтобы не взяли с собой каких-нибудь скоропортящихся продуктов вроде молочки или колбасы. Ими легко отравиться, а на перекус до первого обеда лучше взять яблоко и орехи.
В назначенный день приезжаем к месту сборов. Как правило, в лагеря детей вывозят централизованно и под присмотром не только педагогов, но и сотрудников полиции. Организовано все очень четко и здорово. Вожатые ловко управляются сотнями детей, быстро распределив багаж и рассадив их по автобусам. На все про все уходит не более получаса. И под конвоем машин ГАИ, включивших на радость детворе проблесковые маячки, вереница автобусов выдвигается в сторону Азовского моря. Дети машут в окно. Их привезут сюда же через три недели. Но я поеду повидать их чуть раньше. Можно привезти им какие-то вещи или любимые угощения, да и просто пообщаться, ведь детям, даже самым коммуникабельным, непросто прожить почти самостоятельной жизнью целый месяц.
Так что увидимся мы с Дашей и Колей уже совсем скоро.