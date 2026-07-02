Продажа ж/д билетов в Крым и обратно временно будет открываться за 45 суток

Кроме того, в связи с предстоящей корректировкой расписания временно закрыта продажа билетов на следующие поезда: №⅞ Санкт-Петербург — Севастополь / Керчь с 30 сентября, № 17/18 Симферополь / Керчь — Москва с 30 сентября из Крыма, с 1 октября из Москвы, № 27/28 Симферополь / Керчь — Москва с 30 сентября из Крыма, с 1 октября из Москвы, № 91/92 Севастополь / Керчь — Москва с 29 сентября из Крыма, с 30 сентября из Москвы.