Продажа ж/д билетов в Крым и обратно временно будет открываться за 45 суток

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» временно будет открывать продажу билетов на поезда в Крым и обратно за 45 суток вместо привычных 90, сообщила компания.
«Продажа билетов на поезда в Крым и обратно временно будет открываться за 45 суток вместо привычных 90», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это решение принято для того, чтобы свести к минимуму возможные неудобства для пассажиров. Также, в связи с запланированными ремонтными работами в Крыму, расписание некоторых поездов потребует корректировки.
«Глубина продаж на поезда “Таврия” отправлением с конца сентября 2026 года составит 45 суток. Для большинства пассажиров такой срок остается вполне комфортным для планирования путешествия вне сезона, при этом расписание к моменту открытия продаж будет максимально актуальным», — говорится в сообщении перевозчика.
Кроме того, в связи с предстоящей корректировкой расписания временно закрыта продажа билетов на следующие поезда: №⅞ Санкт-Петербург — Севастополь / Керчь с 30 сентября, № 17/18 Симферополь / Керчь — Москва с 30 сентября из Крыма, с 1 октября из Москвы, № 27/28 Симферополь / Керчь — Москва с 30 сентября из Крыма, с 1 октября из Москвы, № 91/92 Севастополь / Керчь — Москва с 29 сентября из Крыма, с 30 сентября из Москвы.