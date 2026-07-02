Пилот врезавшегося в небоскреб Пекина самолета хотел покончить с жизнью

Все это вызвало панику «в самом защищенном городе Китая», однако уже спустя некоторое время место происшествия выглядело так, будто ничего не случилось. Несмотря на то, что ролик с моментом крушения быстро распространился по китайским соцсетям, уже через несколько часов поисковые запросы на эту тему на Weibo не давали никаких результатов.