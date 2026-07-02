Зеленоградцы вновь пожаловались Бастрыкину на плохое водоснабжение в летний период

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о некачественном водоснабжении жителей Зеленоградска водой в летний период. Ранее проблема неоднократно освещалась в СМИ и ставилась на контроль в центральном аппарате ведомства. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.
Бастрыкину в социальной сети «ВКонтакте» поступило очередное обращение по вопросу продолжающегося нарушения прав жителей Зеленоградска Калининградской. Зеленоградцы напомнили, что уже более восьми лет в летний период вода в дома подается с регулярными отключениями и недостаточным напором. Все это время город активно застраивается, при этом новые объекты коммунальной инфраструктуры не возводятся, а имеющиеся не модернизируются. Уполномоченные органами мер к разрешению проблемы не принимается, в качестве временной меры организовывается лишь подвоз воды.
Как подчеркивают в региональном СК, ранее по данному факту уже возбуждалось уголовное дело. Однако оно было отменено прокуратурой. «В целях защиты прав граждан уголовно-правовыми методами региональным следственным управлением вновь возбуждено уголовное дело», доклад о предварительных и окончательных результатах расследования которого будет направлен Бастрыкину, отметили в СК.
Напомним, в августе 2023 года жители Зеленоградска жаловались на проблемы с водоснабжением на странице Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте». Власти муниципалитета объясняли сложившуюся ситуацию засушливой погодой, установившейся ранее, и жарой. Тогда жителей заверили, что запускают дополнительные скважины и устанавливают в домах водоподнимающую аппаратуру, которая увеличивает напор воды на верхних этажах. В конце августа Следственный комитет начал проверку по сообщениям в соцсетях и публикациям в СМИ. А Алиханов в начале сентября заявил, что власти Зеленоградского округа должны решить проблемы с водоснабжением в городе до конца года.
В августе 2024 года глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению жителей Зеленоградска, сообщивших о ненадлежащей организации водоснабжения в их муниципальном образовании. В конце того же месяца сообщалось, что на техническое обследование систем водоснабжения и водоотведения в Зеленоградском округе выделили более 11 млн рублей. В рамках техобследования подрядчику следовало осмотреть два водозабора, 130 скважин, 24 водонапорные башни, пять резервуаров чистой воды, три насосные станции и более 300 км сетей водоснабжения.