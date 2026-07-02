В Госдуме предложили ввести выплату родителям за нехватку места в детсаду

Депутаты уточнили, что такой стандарт мог бы предусматривать обязанность регионов установить ежемесячную выплату одному из родителей или законных представителей ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет, поставленного на учет для получения места в детском саду и не получившего направление в связи с отсутствием мест.