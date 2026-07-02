«Ищу невесту с канистрой бензина»: калининградцы рассказали «Клопс», как переживают повышенный спрос на горючее

В относительно выгодном положении пока владельцы машин, которые работают на дизеле (его купить легче). Малой кровью обходятся и те, кто успел залить полный бак до начала ажиотажа, а ездит редко, так что пока не ощутил реального дискомфорта. Но и они чувствуют себя неуютно.