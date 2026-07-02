Врач предупредил, что чистая вода в не гарантирует безопасное купание

«Практический совет простой: если это не официальный пляж, если есть знак “купание запрещено”, вода цветет, плавают утки и мертвая рыба, много тины, рядом пасутся животные, недалеко свалка, трубы или промзона — лучше здесь не купаться. Особенно детям, беременным, пожилым людям и людям с иммунодефицитом. Прозрачная вода не гарантирует безопасность, а красивый природный вид не заменяет лабораторный контроль», — сказал Парамонов газете ВЗГЛЯД.