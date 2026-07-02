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Врач предупредил, что чистая вода в не гарантирует безопасное купание

Врач Парамонов: свалки и трубы рядом с водоемом делают купание опасным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Наличие свалок, труб или мертвой рыбы рядом с водоемом делает купание опасным, даже если вода выглядит чистой, рассказал врач-терапевт Алексей Парамонов.

«Практический совет простой: если это не официальный пляж, если есть знак “купание запрещено”, вода цветет, плавают утки и мертвая рыба, много тины, рядом пасутся животные, недалеко свалка, трубы или промзона — лучше здесь не купаться. Особенно детям, беременным, пожилым людям и людям с иммунодефицитом. Прозрачная вода не гарантирует безопасность, а красивый природный вид не заменяет лабораторный контроль», — сказал Парамонов газете ВЗГЛЯД.

По словам врача, утки и гуси — переносчики паразитов, вызывающих зуд и сыпь. Цветущая вода с зеленой пленкой и запахом болота может раздражать кожу, а если такая вода попадет в рот — не исключена тошнота, предупредил врач.

Он также отметил, что обилие камыша и тины указывает на стоячую воду, где легко размножаются бактерии. Пасущиеся рядом животные или фермы грозят фекальным загрязнением воды, а свалки, трубы и промзона — попаданием нефтепродуктов и химии, добавил Парамонов.

Кроме того, врач обратил внимание на резкий запах, пену и мутную воду после дождя — это является еще одним сигналом, что купаться не стоит. После ливней качество воды в водоемах резко ухудшается из-за смыва с дорог и газонов, и даже официальные пляжи в такие периоды могут давать плохие пробы, подчеркнул специалист.