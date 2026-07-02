Беспилотник выявил незаконную рубку в Шарангском лесничестве

Материалы по делу передали в правоохранительные органы. Нарушителю грозит уголовная ответственность по статье 260 УК РФ — ему может грозить до двух лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей. Кроме того, с виновного взыщут сумму ущерба, причиненного лесному фонду.