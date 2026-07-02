Беспилотник выявил незаконную рубку в Шарангском лесничестве

В Шарангском лесничестве с помощью беспилотника обнаружили незаконную вырубку леса. Нарушение нашли во время планового мониторинга территории. Об этом сообщает нижегородский минлесхоз.
Объем незаконно заготовленной древесины составил 0,42 кубометра, а ущерб лесному фонду превысил 20 тысяч рублей. Благодаря оперативной работе лесничих и современным технологиям нарушителя быстро вычислили.
Материалы по делу передали в правоохранительные органы. Нарушителю грозит уголовная ответственность по статье 260 УК РФ — ему может грозить до двух лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей. Кроме того, с виновного взыщут сумму ущерба, причиненного лесному фонду.
Минлесхоз Нижегородской области призывает жителей региона сообщать о любых нарушениях в лесах по телефонам прямой линии лесной охраны 8 (800) 100‑94‑00 и Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства 8 (831) 430‑01‑23.