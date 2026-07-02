В Башкирии девочку укусила бешеная кошка: в деревне введен карантин

Бешенство — смертельно опасное вирусное заболевание для людей и животных. Вирус передается со слюной при укусе больного животного. Если вас укусило бездомное или незнакомое животное — промойте рану с мылом, обработайте перекисью водорода и сразу обратитесь к врачу.