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В Башкирии девочку укусила бешеная кошка: в деревне введен карантин

В Башкирии девочку-подростка укусила зараженная бешенством кошка.

Источник: Комсомольская правда

В башкирской деревне ввели карантин по бешенству после того, как кошка укусила 16-летнюю местную жительницу. Об этом рассказали в администрации Учалинского района.

Инцидент произошел в деревне Мансурово. Ветеринарная станция Учалов и Учалинского района провела исследование и подтвердила — у животного бешенство. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о введении карантина на территории деревни.

Пострадавшая получила медицинскую помощь в Учалинской центральной районной больнице. Сейчас она проходит курс антирабической вакцинации.

Ветеринарная станция приступила к ликвидации очага заражения. Всех животных, восприимчивых к бешенству, включая бродячих, вакцинируют.

Бешенство — смертельно опасное вирусное заболевание для людей и животных. Вирус передается со слюной при укусе больного животного. Если вас укусило бездомное или незнакомое животное — промойте рану с мылом, обработайте перекисью водорода и сразу обратитесь к врачу.