Пермский дилер строительной и сельхозтехники вновь закончил год с убытками

Согласно сайту «Агропроф», компания продает дорожно-строительную и сельскохозяйственную технику Lovol, которая производится государственной китайской корпорацией Weichai Lovol. Ранее компания была официальным дилером John Deere в 10 регионах РФ, но с началом спецоперации John Deere приостановил поставки в Россию. После перехода на дилерство китайских машин «Агропроф» стал завозить технику американского производителя по параллельному импорту. Также в каталоге дилера значится техника европейского производства Manitou, Pottinger, Gregoire-Besson, MaterMacc, Lucas.