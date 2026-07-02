В Белгород хотят закупить 13 новых автобусов на газе за 221 млн рублей

Гарантия по сроку эксплуатации подвижного состава должна составить не менее двух лет, по пробегу — не менее 200 тыс. км. Поставку оплатят из средств областного бюджета. Заявки на участие в торгах будут принимать до 9 июля. Итоги аукциона подведут 13 июля.