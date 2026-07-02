В Карасуке Новосибирской области спроектируют новую поликлинику

«Необходимость новой поликлиники возникла из-за нехватки площадей, так как за последние пять лет на базе ЦРБ было открыто несколько межрайонных центров. Плюс наши специалисты ведут прием жителей ближайших районов области. Даже приходилось арендовать площади у железнодорожной больницы. Строительство новой поликлиники решит все эти вопросы. И главное, она будет соответствовать всем требованиям, которые предъявляются к современному лечебному учреждению», — подчеркнул главный врач Карасукской ЦРБ Александр Лидер.