В Карасуке Новосибирской области спроектируют новую поликлинику

Проектирование нового корпуса поликлиники Карасукской центральной районной больницы (ЦРБ) в Новосибирской области начнется в этом году, сообщила администрация губернатора и правительства региона. Работы будут проводиться в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Мощность будущей поликлиники в Карасуке составит 310 посещений в смену, в том числе 80 детей. Здание займет участок площадью 1,4 гектара на территории медицинского учреждения.
«Необходимость новой поликлиники возникла из-за нехватки площадей, так как за последние пять лет на базе ЦРБ было открыто несколько межрайонных центров. Плюс наши специалисты ведут прием жителей ближайших районов области. Даже приходилось арендовать площади у железнодорожной больницы. Строительство новой поликлиники решит все эти вопросы. И главное, она будет соответствовать всем требованиям, которые предъявляются к современному лечебному учреждению», — подчеркнул главный врач Карасукской ЦРБ Александр Лидер.
Подрядчика, который в ближайшее время займется архитектурно-строительным проектированием и инженерными изысканиями под кураторством регионального министерства строительства, уже определили.
«Развитие и укрепление амбулаторной службы, усиление профилактики важны не только в лечении, но в первую очередь в сохранении здоровья наших жителей», — отметил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.