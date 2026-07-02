Уличная фотовыставка открылась на Большой Покровской в Нижнем Новгороде

Уличная фотовыставка «Музей через объектив. 130 лет» (0+) открылась на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В экспозиции представлено 28 уникальных фотографий из музейного фонда Нижегородского музея-заповедника. Выставку открыли в честь 130-летия со дня основания музея.
«Музей возник в городе, где жил и творил великий фотограф Максим Петрович Дмитриев, и на выставке представлены фотографии с самых первых шагов музея», — рассказал гендиректор НГИАМЗ Юрий Филиппов.
Кадры охватывают период с конца XIX века до наших дней. На фотографиях показано, как менялись выставки на протяжении продолжительной истории музея. Экспозицию, расположившуюся на пересечении Большой Покровской и Пискунова, можно будет увидеть до конца августа.
Напомним, выставка «Северное солнце» (0+) открылась в Нижегородском художественном музее.