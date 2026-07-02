В Госдуму внесли проект об индексации защищенной от ареста суммы

В действующем законодательстве уже закреплен принцип, согласно которому взыскание на имущество, в том числе на денежные средства, обращается в размере задолженности — то есть ровно столько, сколько необходимо для исполнения требований исполнительного документа с учетом расходов и исполнительского сбора. Кроме того, сейчас арест имущества не допускается, если сумма взыскания не превышает трех тысяч рублей. Именно эту минимальную сумму предлагается проиндексировать с учетом инфляции.