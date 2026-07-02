Нижегородский СК завел дело из-за долгов по заплате в 1 млн рублей

Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотрудниками фирмы в Шатковском округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.
Работники строительной фирмы не получали выплаты с апреля по июнь 2026 года. Сумма задолженности превысила миллион рублей.
При этом у работодателя была финансовая возможность платить зарплату, однако он направлял деньги на другие нужды. Следователи примут меры для того, чтобы сотрудники компании получили полагающиеся им деньги.
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