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«В больнице в тяжелом состоянии». Госсекретарь Совбеза Вольфович раскрыл состояние пострадавших во время атаки БПЛА на белорусский автобус 2 июля

Совбез: пострадавшие при атаке дрона на автобус из Беларуси в тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на белорусский автобус 2 июля в Брянской области, сообщает Sputnik Беларусь.

Ранее «Комсомолка» написала о том, что беспилотник ВСУ атаковал белорусский автобус на границе с Брянской областью 2 июля и о том, что несколько человек в результате пострадали.

Сразу сообщалось, что белорусских пассажиров и водителей автобуса спецгруппа перевезли на территорию Беларуси. А после стало известно, что сильно пострадали два водителя, и что их состояние врачи оценивают как тяжелое.

— Беспилотник разорвался перед автобусом, осколками ранило двух водителей. Находятся в больнице в тяжелом состоянии, — заявил Вольфович.

Здесь телеканал «Первый информационный» опубликовал кадры белорусского автобуса, атакованного БПЛА 2 июля под Брянском.

Кроме того, власти РФ уже сделали первое заявление об атаке БПЛА на второй автобус из Беларуси.

Также директор перевозчика объяснил, почему автобус в Анапу из Беларуси ехал через Брянскую область.

А еще мы писали, что легковушка рыбаков упала с обрыва в реку во время ливня под Новогрудком.

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