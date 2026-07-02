Чайковскую ветстанцию оштрафовали за нарушение при экспертизе продукции

В мае 2026 года теруправление Россельхознадзора совместно с Чайковской городской прокуратурой провело выездную проверку ГБУВК «Чайковская станция по борьбе с болезнями животных», занимающегося оказанием ветеринарных услуг, в том числе проведением ветеринарно-санитарной экспертизы и оформлением ветеринарных сопроводительных документов. В ходе мероприятия было выявлено, что специалисты проводят экспертизу сырого коровьего молока, мяса и яиц не в полном объеме и оформляют сопроводительные документы с указанием неверных сведений. В справках, оформленных на сырое молоко, количество поголовья крупного рогатого скота не соответствует данным поголовью КРС в ФГИС «ВетИС» компонент «Хорриот». Кроме этого исследования молока проводятся с использованием оборудования-анализатора «Эксперт Профи», который не имеет документов о ежегодной поверке.