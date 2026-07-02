Фигуристка Анастасия Мишина вышла замуж за школьного учителя физкультуры

Призёр Олимпиады в Пекине-2022, чемпионка мира и Европы в парном фигурном катании Анастасия Мишина вышла замуж за школьного учителя физкультуры и тренера по баскетболу Андрея Пушнякова, сообщает сайт ФФККР.
«Мы поздравляем Настю и её супруга с этим радостным событием! Желаем счастья, взаимопонимания, семейного благополучия и исполнения всех желаний», — поздравляет новобрачных Федерация фигурного катания на коньках России.
Торжественная регистрация брака состоялась 2 июля в Санкт-Петербурге, во Дворце бракосочетания № 2 на Фурштатской улице. Трогательное фото, на котором Анастасия и Андрей стоят около знаменитой лестницы старинного особняка, фигуристка выложила в своих соцсетях.
«С днём свадьбы, Настенька! Будьте счастливы!», «Любимая Настюша, наша гордость, самая добрая, ответственная, талантливая, скромная, неповторимая фигуристка мира, любите, уважайте и цените друг друга с Андреем», «С днём свадьбы!!! Андрей, береги нашу самую любимую фигуристку. Семейного счастья вам!» — пишут поклонники Анастасии Мишиной.
Для партнёра Александра Галлямова, с которым Настя в паре уже 9 лет, её свадьба не стала неожиданностью. По её словам, он «сам всё понял». А когда она сказала. что заканчивать со спортом не собирается, «все успокоились».
Напомним, что Александр Галлямов родился в городе Березники Пермского края. В паре с Анастасией Мишиной они бронзовые призёры Олимпийских игр в команде и в личных соревнованиях (2022), чемпионы мира (2021), чемпионы Европы (2022), трёхкратные чемпионы России (2022, 2024, 2025).
Напомним, Мишина и Галлямов после трёх поражений в сезоне выиграли чемпионат России по прыжкам.