В Ростове вынесли приговор за финансирование террористов и хранение СВУ

Установлено, что на территории Краснодара с октября 2021 года по апрель 2023 года подсудимый пять раз перевел деньги на счет террористической организации «Артподготовка» (признана террористической и запрещена на территории РФ) и ее лидера. Кроме того, летом 2024 года Продух в месте своего проживания в Адыгее изготовил девять самодельных взрывных устройств (СВУ) и хранил их до того момента, пока они не были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.