В Миассе открыли новую соборную мечеть «Зулейха»

Сегодня, 2 июля, в центральной части Миасского городского округа состоялось знаменательное событие для мусульманского сообщества — торжественное открытие соборной мечети «Зулейха». Возведение комплекса, ставшего уникальным для всего Южного Урала, велось на протяжении нескольких лет на пожертвования горожан, сообщил глава Миасского городского округа Юрий Ефименко.
В торжественной церемонии приняли участие Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, потомок пророка Мухаммада шейх Аль-Саади Абдульраззак Абдульрахман, муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев, глава Миасса Юрий Ефименко. Собравшихся приветствовал митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Архипастырь поздравил мусульман с открытием комплекса и пожелал, чтобы он стал местом духовного укрепления и добрых дел. Участие православных архиереев в мероприятии подчеркнуло сложившиеся на Южном Урале традиции межрелигиозного мира, добрососедства и взаимного уважения.
Инициаторами строительства мечети выступили председатель мусульманской общины Галимжан Юсупов и имам-мухтасиб Миасского городского округа Ахмад хазрат Хасанянов. Работы стартовали в 2020 году. Проект здания обладает выраженной архитектурной особенностью: это двухэтажное строение с двумя минаретами и большим улемом (куполом), возвышающимся над многогранным основанием.
Открытие мечети «Зулейха» стало долгожданным событием для мусульман Миасса, подчеркивает Юрий Ефименко. Это единственная мечеть, расположенная непосредственно в черте города. Она названа в честь женщины из Корана. Комплекс рассчитан на несколько сотен прихожан. На его территории также расположены тахаратная (помещение для омовения) и котельная.
Завтра, 3 июля, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и митрополит Челябинский и Миасский Алексий примут участие в торжественном открытии VII Международной и XV Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России». На форуме ожидают участников из 23 стран и 15 субъектов России.