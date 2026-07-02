В Миассе открыли новую соборную мечеть «Зулейха»

В торжественной церемонии приняли участие Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, потомок пророка Мухаммада шейх Аль-Саади Абдульраззак Абдульрахман, муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев, глава Миасса Юрий Ефименко. Собравшихся приветствовал митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Архипастырь поздравил мусульман с открытием комплекса и пожелал, чтобы он стал местом духовного укрепления и добрых дел. Участие православных архиереев в мероприятии подчеркнуло сложившиеся на Южном Урале традиции межрелигиозного мира, добрососедства и взаимного уважения.