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27 нарушений нашли в работе пассажирских автобусов в Дзержинске

Перевозчик «Столица-Авто» не обеспечил машины огнетушителями и именами водителей. При этом в больших автобусах исправно работали кондиционеры.

В Дзержинске Нижегородской области специалисты провели проверку соблюдения условий государственных контрактов на обслуживание муниципальных маршрутов. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС). Инспекция коснулась 11 контрактов, заключенных с автопредприятием ООО «Столица-Авто».

Всего сотрудники ведомства осмотрели 18 автобусов на маршрутах №№ 1, 5, 8, 8А, 15, 22, 23, 33, 205, 206 и 213. В ходе рейдов было зафиксировано 27 различных нарушений. В девяти машинах отсутствовали огнетушители, в восьми — данные водителя в салоне, а еще в пяти случаях не оказалось низкого пола и необходимого информирования пассажиров. Только один автобус полностью соответствовал нормам.

При этом проверяющие отметили и положительный факт. На всех проверенных автобусах большого класса, которые работают на линиях № 1, № 33, № 205 и № 206, в салонах исправно функционировали кондиционеры.

Ранее сообщалось, что названы самые популярные маршруты нижегородского транспорта за июнь.