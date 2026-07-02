27 нарушений нашли в работе пассажирских автобусов в Дзержинске

В Дзержинске Нижегородской области специалисты провели проверку соблюдения условий государственных контрактов на обслуживание муниципальных маршрутов. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС). Инспекция коснулась 11 контрактов, заключенных с автопредприятием ООО «Столица-Авто».
Всего сотрудники ведомства осмотрели 18 автобусов на маршрутах №№ 1, 5, 8, 8А, 15, 22, 23, 33, 205, 206 и 213. В ходе рейдов было зафиксировано 27 различных нарушений. В девяти машинах отсутствовали огнетушители, в восьми — данные водителя в салоне, а еще в пяти случаях не оказалось низкого пола и необходимого информирования пассажиров. Только один автобус полностью соответствовал нормам.
При этом проверяющие отметили и положительный факт. На всех проверенных автобусах большого класса, которые работают на линиях № 1, № 33, № 205 и № 206, в салонах исправно функционировали кондиционеры.
Ранее сообщалось, что названы самые популярные маршруты нижегородского транспорта за июнь.