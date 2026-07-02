27 нарушений нашли в работе пассажирских автобусов в Дзержинске

Всего сотрудники ведомства осмотрели 18 автобусов на маршрутах №№ 1, 5, 8, 8А, 15, 22, 23, 33, 205, 206 и 213. В ходе рейдов было зафиксировано 27 различных нарушений. В девяти машинах отсутствовали огнетушители, в восьми — данные водителя в салоне, а еще в пяти случаях не оказалось низкого пола и необходимого информирования пассажиров. Только один автобус полностью соответствовал нормам.