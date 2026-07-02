Калининградские медики протестировали электромобиль EONYX City от «Автотора»

Медики городской больницы № 3 протестировали компактный электромобиль EONYX City, который выпускает завод «Автотор». В медучреждении рассматривают возможность покупки этой модели для служебных поездок и повседневных транспортных задач.
EONYX City — компактный электромобиль для ежедневных городских поездок. Запас хода — до 130 км, низкое энергопотребление, удобен в плотном городском трафике. Для медицинских учреждений он практичен: можно использовать для выездов сотрудников, доставки документов, перемещения между объектами, обслуживания хозяйственных задач. Компактные размеры позволяют легче парковаться в загруженных местах.
Стороны обсуждают и более специализированные варианты — переоборудование электромобиля для перевозки медицинских отходов класса Б и адаптация для транспортировки лежачих пациентов.
Городская больница № 3 стала одной из первых медицинских организаций региона, где протестировали EONYX City. Это компактный электромобиль для ежедневных поездок в городе. Он имеет запас хода до 130 км, отличается низким энергопотреблением и удобен в плотном городском трафике.
«Это нишевый автомобиль, но эта ниша достаточно широка. И что не менее важно для бюджета — она экономична. В разы экономичнее при оказании государственной услуги, в данном случае для городской больницы», — отметил вице-президент холдинга «Автотор» Дмитрий Чемакин.
EONYX City уже используют гостиницы и предприятия ЖКХ Светлогорского округа. Модель выпускают в Калининграде в рамках специального инвестконтракта с Минпромторгом и правительством области.
Калининградская область стала пилотным регионом по развитию электромобильности. При наличии спроса компания готова увеличить выпуск электромобилей до 5 тыс. единиц в год. ООО «Автотор холдинг» входит в число крупнейших производителей электромобилей в России. В 2026 году компания запустила заводы по производству электродвигателей и компактных электроавтомобилей. Холдинг развивает собственные бренды «Амберавто» и EONYX.