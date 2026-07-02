Калининградские медики протестировали электромобиль EONYX City от «Автотора»

«Это нишевый автомобиль, но эта ниша достаточно широка. И что не менее важно для бюджета — она экономична. В разы экономичнее при оказании государственной услуги, в данном случае для городской больницы», — отметил вице-президент холдинга «Автотор» Дмитрий Чемакин.