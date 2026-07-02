НБД-Банк предлагает вклад «Честный процент» с прозрачными условиями

В НБД-Банке все вкладчики находятся в равных условиях независимо от того, являются ли они новыми или действующими клиентами. Также им не потребуется оформлять дополнительные подписки, выполнять условия по оборотам банковской карты или пользоваться дополнительными сервисами. Все параметры вклада известны и понятны заранее, а денежные средства защищены государственной системой страхования вкладов.