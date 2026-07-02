НБД-Банк предлагает вклад «Честный процент» с прозрачными условиями

НБД-Банк предлагает клиентам разместить денежные средства по акционному вкладу «Честный процент». Продукт сочетает привлекательную доходность, понятные условия и возможность выбрать наиболее удобный формат получения дохода. Вклад можно открыть до 13 ноября 2026 года.
В НБД-Банке все вкладчики находятся в равных условиях независимо от того, являются ли они новыми или действующими клиентами. Также им не потребуется оформлять дополнительные подписки, выполнять условия по оборотам банковской карты или пользоваться дополнительными сервисами. Все параметры вклада известны и понятны заранее, а денежные средства защищены государственной системой страхования вкладов.
Линейка вкладов «Честный процент» включает два варианта размещения средств. Вклад «Честный процент» (накопительный) подойдет тем, кто планирует получить максимальный доход в конце срока. Для тех, кто предпочитает получать доход с суммы сбережений каждый месяц предусмотрен вклад «Честный процент» (доходный).
«Прозрачность условий и доверие клиентов остаются для нас одними из главных принципов работы. Мы стремимся создавать продукты, в которых все условия известны заранее, а каждый клиент может выбрать наиболее комфортный способ получения дохода в зависимости от своих финансовых целей», — поделился заместитель председателя правления ПАО «НБД-Банк» Евгений Максаков.
Подробную информацию об условиях вклада можно узнать во всех дополнительных офисах НБД-Банка или на сайте: nbdbank.ru/dlya-chastnykh-lits/vklady/
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