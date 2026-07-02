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Подросток, спасший тонувших детей в Дербенте, получит премию имени Кеосаяна

Подросток, спасший двух тонувших детей в Дербенте, получит премию имени Кеосаяна.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Двенадцатилетний Платон Шеин из Ставрополя, спасший двух тонувших в Каспийском море детей, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Девятилетнюю девочку и десятилетнего мальчика унесло течением в открытое море в Дербенте. Платон, не раздумывая, бросился на помощь и удерживал детей над водой до прибытия спасателей.

«Пятнадцатую премию имени Тиграна получит 12-летний Платон Шеин, который спас двух тонущих детей в Дербенте», — написала Симоньян в «Макс».

Платон приехал в Дербент на спортивные сборы. Он воспитанник ставропольского клуба дзюдо и самбо.

Симоньян учредила премию после того, как узнала о воспитательницах детского сада в Бугуруслане Лии Галеевой и Людмиле Платоновой. В начале февраля женщины, рискуя жизнью, защитили детей от агрессора с ножом.

Размер премии составляет миллион рублей. Получателей выбирает лично Симоньян.

Награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана; семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе; дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге; жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика; Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении; жители Дагестана Абдурахман Абдурахманов, Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, спасшие детей во время наводнения; лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, которые спасли четверых человек из горящего дома во время пожара в Ханты-Мансийске; жительница Казани Галия Ситдикова, которая спасла тонущего в озере ребенка; студент из Канска Кирилл Царулица, который спас двоих детей и их маму из пожара, житель Краснодара Александр Воевода, обезвредивший 19-летнего нападавшего в торговом центре.

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