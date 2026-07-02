Подросток, спасший тонувших детей в Дербенте, получит премию имени Кеосаяна

Награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана; семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе; дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге; жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика; Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении; жители Дагестана Абдурахман Абдурахманов, Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, спасшие детей во время наводнения; лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, которые спасли четверых человек из горящего дома во время пожара в Ханты-Мансийске; жительница Казани Галия Ситдикова, которая спасла тонущего в озере ребенка; студент из Канска Кирилл Царулица, который спас двоих детей и их маму из пожара, житель Краснодара Александр Воевода, обезвредивший 19-летнего нападавшего в торговом центре.