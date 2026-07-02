Мясокомбинат в курском Железногорске выставили на продажу за 500 млн рублей

Как рассказала «Ъ-Черноземье» представительница владельца, решение о продаже связано с тем, что собственник решил реализовать непрофильный актив, чтобы «сконцентрироваться на основном виде деятельности» — производстве и продаже кондитерских изделий. При этом она подчеркнула, что продается не бизнес, а только площадка.