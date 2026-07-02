Дорожные службы Ростовской области получили 500 предостережений

Количество аварий по причине плохого дорожного покрытия в регионе уменьшилось. Об этом сообщил глава областной Госавтоинспекции Сергей Сасин. «В Ростовской области с начала года надзорные органы вынесли более 500 предостережений организациям, ответственным за содержание автомобильных дорог. Благодаря таким мерам удалось добиться положительных результатов: число аварий, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог, уменьшилось примерно на треть», — отметил глава ведомства.
Сотрудники полиции систематически проверяют состояние дорог регионального и местного значения. Когда выявляются недостатки, подрядные организации обязаны оперативно устранять дефекты и восстанавливать дорожное полотно.
Благодаря взаимодействию с дорожными службами удалось улучшить ситуацию с аварийностью. Доля ДТП, произошедших из-за плохого состояния дорог, в общей статистике региона снизилась с 22% до 17%.