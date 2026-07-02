В Калининграде добыли уникальный самородок янтаря весом 1,5 кг

Янтарный комбинат в Калининграде обнаружил первый в текущем сезоне уникальный самородок весом 1,55 килограмма, сообщил Ростех.
«Такие находки являются большой редкостью», — говорится в публикации.
Отмечается, что самоцвет сочетает прозрачный и матовый янтарь и имеет размеры 21 на 16 см. Самородок сформировался около 40 миллионов лет назад в стволе древней сосны, сохранив форму и внутреннюю структуру дерева.
Традиционно находка весом более килограмма получает имя — самородок назвали «Юбиляр» в честь 80-летия Калининградской области.
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