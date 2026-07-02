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Уфимский суд постановил заблокировать ряд сайтов: на них продавали прошитые счетчики

Уфимский суд признал незаконными сайты по продаже прошитых счетчиков.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе решили заблокировать сайты, на которых продавали способы обмануть электросчетчик. Об этом рассказали в Кировском районном суде города.

Прокуратура Уфы в ходе мониторинга нашла сайты с объявлениями о продаже модифицированных счетчиков электроэнергии. Там же предлагали услуги по перепрошивке приборов — с помощью пультов и неодимовых магнитов устройства занижали реальные показания.

Суд указал, что такие действия нарушают права энергоснабжающих организаций и законодательство. За подобные манипуляции со счетчиками грозит ответственность по статье «Самовольное подключение к электрическим сетям» КоАП РФ и статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана» УК РФ.

Сайты находились в открытом доступе. Суд решил, что это подталкивает людей к противоправным действиям, и признал размещенную на них информацию запрещенной к распространению в России. Страницы внесут в Единый реестр запрещенных сайтов.

Решение инстанции пока не вступило в законную силу.