В Русском музее фотографии открылась выставка Алексея Мякишева «Диалоги со временем»

За сорок лет творчества Мякишев снимал повседневную жизнь во всех её проявлениях; его кадры полны недосказанности, иронии и драматизма, а детали часто отсылают к бытовым картинам мастеров золотого века живописи. Подписи к работам лаконичны — только место и год съёмки — что оставляет зрителю свободу интерпретации.