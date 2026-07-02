В Русском музее фотографии открылась выставка Алексея Мякишева «Диалоги со временем»

В Русском музее фотографии открылась персональная выставка документального фотографа Алексея Мякишева «Диалоги со временем» (12+). Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.
Экспозиция объединяет работы из четырёх долгосрочных проектов автора — «Вятка», «Колодозеро», «Русский Север» и «Паломники». Большинство проектов фотограф вел по 15 лет и более; «Паломники» недавно получили продолжение и скоро пополнятся новыми отпечатками, в том числе снимками с цветной плёнки: Мякишев сейчас активно работает с цветом.
Куратор выставки, председатель Союза фотохудожников Москвы Наталья Ударцева отмечает: аналоговая плёнка и трудоёмкий процесс проявления полностью соответствуют медитативной, сосредоточенной манере автора. По её словам, в эпоху цифровых технологий умение долго и тщательно работать с отпечатком особенно ценится.
За сорок лет творчества Мякишев снимал повседневную жизнь во всех её проявлениях; его кадры полны недосказанности, иронии и драматизма, а детали часто отсылают к бытовым картинам мастеров золотого века живописи. Подписи к работам лаконичны — только место и год съёмки — что оставляет зрителю свободу интерпретации.
Сам автор говорит о «трансовом» состоянии съёмки и особой привязанности к российской провинции. Он подчёркивает, что даже небольшие места — например, деревни вокруг Колодозера — содержат глубокие, универсальные истории, которые через камерный, внимательный взгляд можно показать всему миру.
Выставка работает в Русском музее фотографии до 16 августа. Посещение возможно по «Пушкинской карте».
Напомним, программа «Пушкинская карта» действует в рамках нацпроекта «Семья»; виртуальную карту могут оформить граждане России 14−22 лет в приложении «Госуслуги. Культура». Лимит карты — 5 000 рублей, обновляется 1 января ежегодно. Афиша и подробности на Культура.РФ. В 2026 году в регионах изменился банк‑оператор обслуживания карты.
Ранее сообщалось, что на Большой Покровской открылась уличная фотовыставка «Музей через объектив. 130 лет».