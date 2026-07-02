Ветеранов боевых действий чествуют в Ростове

— Уважаемые ветераны боевых действий! Россия всегда держалась на таких, как вы. От дружинников Александра Невского до солдат Суворова, от защитников Брестской крепости до воинов-интернационалистов. Через века тянется одна неразрывная нить: готовность отдать жизнь за Отечество. Мы говорим вам «спасибо» — за то, что вы остались верны себе, своим товарищам и своему долгу, — написала Лидия Новосельцева.