Госсекретарь Совбеза обратился к белорусам после атаки БПЛА на автобус под Брянском 2 июля

И добавил, что все же Беларусь не закрыла границы, и что каждый сам принимает решение ехать или не ехать. Вольфович рассказал, что атаке подвергся не автобус организованной экскурсии, школы, спортсообщества или какого-то ведомства, а автобус с белорусскими гражданами, которые в частном порядке решили поехать в Анапу на Черное море. Он подчеркнул, что во время поездки туда сейчас белорусы подвергают себя большой опасности.