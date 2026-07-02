Госсекретарь Совбеза обратился к белорусам после атаки БПЛА на автобус под Брянском 2 июля

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович обратился к белорусам после атаки БПЛА на автобус «Минск — Анапа» в Брянской области 2 июля, пишет БелТА.
Вольфович обратил внимание на то, что ранее белорусские власти просили граждан воздержаться от поездок в приграничье с Россией.
— Мы же предупреждали, президент Беларуси неоднократно выступал и говорил: уважаемые белорусы, воздержитесь от поездок сегодня в Россию, особенно в приграничные области. Там каждый день падают беспилотники, происходят такие нехорошие случаи, — напомнил он.
И добавил, что все же Беларусь не закрыла границы, и что каждый сам принимает решение ехать или не ехать. Вольфович рассказал, что атаке подвергся не автобус организованной экскурсии, школы, спортсообщества или какого-то ведомства, а автобус с белорусскими гражданами, которые в частном порядке решили поехать в Анапу на Черное море. Он подчеркнул, что во время поездки туда сейчас белорусы подвергают себя большой опасности.
— Гарантировать безопасность ни одна автобусная экскурсионная фирма не сможет сегодня, — указал он.
И добавив, что в Беларуси много замечательных мест для любого вида отдыха, призвал белорусов воздержаться сейчас от поездок за границу.
Госсекретарь Совбеза Вольфович раскрыл состояние пострадавших во время атаки БПЛА на белорусский автобус 2 июля: «В больнице в тяжелом состоянии».
Кроме того, власти РФ уже сделали первое заявление об атаке БПЛА на второй автобус из Беларуси.