60 браконьеров выявили в ходе операции «Нерест» в Нижегородской области

В Нижегородской области подвели итоги ежегодной операции «Нерест», которая проходила с апреля по июнь. За это время сотрудники полиции совместно с представителями регионального Минэкологии и Рыбоохраны провели более 2 тысяч рейдов и пресекли 60 фактов незаконной добычи рыбы. По итогам проверок возбуждено 20 уголовных дел, еще по 40 случаям продолжаются экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.