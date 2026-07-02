«Громкость любви выкручена на полную»: как 80 лет истории Калининградской области уместились на одной выставке

А что же на стендах? Экспозиция начинается не с образования области, а чуть раньше — с событий Великой Отечественной войны. Немало витрин посвящено Красной армии и её подвигам, благодаря которым «область-трофей» вошла в состав СССР. Здесь можно увидеть интерактивные карты, планы, медали, портреты и флаги — всё, чтобы составить представление о тех временах.