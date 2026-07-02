Хинштейн сообщил об отсутствии топлива на частных АЗС в Курской области

АЗС компании «Роснефть» сейчас являются основными заправками, которые работают в Курской области. При этом, «несмотря на общую тенденцию», цены на них не поднимают. Однако их количества недостаточно для того, чтобы полностью покрыть потребности автомобилистов и избежать очередей — в области больше половины частных АЗС, которые не входят в структуру сетевых компаний. Соответственно, топлива у них либо нет, либо оно стоит намного дороже. Об этом 2 июля рассказал глава региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс».