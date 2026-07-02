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Назначен новый тренер вратарей пермского «Амкара»

Новым тренером вратарей футбольного клуба «Амкар Пермь» назначен Виктор Сулоев. Об этом сообщает пресс-служба ФК. Его контракт с «Амкаром» рассчитан до конца июня 2027 года.

Источник: Коммерсантъ

Новым тренером вратарей футбольного клуба «Амкар Пермь» назначен Виктор Сулоев. Об этом сообщает пресс-служба ФК. Его контракт с «Амкаром» рассчитан до конца июня 2027 года.

Виктор Сулоев родился 26 сентября 1984 года в Москве. За время игровой карьеры защищал ворота подмосковных «Титана» и «Реутова», брянского «Динамо» и курского «Авангарда». После завершения игровой карьеры в 2017 году начал работу тренером вратарей в академии и молодежной команде «Авангарда». С лета 2020 года вошел в тренерский штаб основной команды, где работал вместе с новым главным тренером пермского «Амкара» Игорем Беляевым вплоть до июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что с прежним тренером вратарей «Амкара» Валерием Шанталосовым был продлен контракт до конца 2026 года. В составе тренерского штаба на сайте ФК он все еще числится тренером.

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