Назначен новый тренер вратарей пермского «Амкара»

Виктор Сулоев родился 26 сентября 1984 года в Москве. За время игровой карьеры защищал ворота подмосковных «Титана» и «Реутова», брянского «Динамо» и курского «Авангарда». После завершения игровой карьеры в 2017 году начал работу тренером вратарей в академии и молодежной команде «Авангарда». С лета 2020 года вошел в тренерский штаб основной команды, где работал вместе с новым главным тренером пермского «Амкара» Игорем Беляевым вплоть до июля 2026 года.