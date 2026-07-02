Осужденным за хищения при возведении курских линий обороны добавили обвинения

В Ленинский райсуд Курска поступили уголовные дела о легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, до семи лет лишения свободы) в отношении пяти участников строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной. Согласно картотеке дел, речь идет о бывшем главе корпорации развития Владимире Лукине, экс-депутате облдумы Максиме Васильеве и предпринимателях Андрее Воловикове и Виталии Синьговском. Вместе с ними будут судить депутата совета ДНР Татьяну Бондаренко, которой также вменяется растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).