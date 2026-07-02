Перечень детских вещей в пунктах проката Смоленской области расширили

Отметим, пункты проката детских вещей действуют с 2025 года во всех муниципальных округах региона. Они открыты на базе комплексных центров социального обслуживания населения. Услугами пунктов могут воспользоваться молодые семьи, где возраст родителей не превышает 35 лет, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, сиротами или оставшимися без попечения родителей, семьи участников СВО.