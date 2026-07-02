Перечень детских вещей в пунктах проката Смоленской области расширили

Пункты проката предметов первой необходимости для детей в Смоленской области расширили перечень товаров, сообщили в пресс-службе правительства региона. Работа пунктов отвечает задачам нацпроекта «Семья».
Список дополнили термометры для воды, ночники, защитные приспособления для мебели и кроваток, органайзеры для детских вещей и электроколыбели. Всего в перечне почти 30 наименований, в том числе кроватки, матрасы, пеленальные столики, коляски, автолюльки, автокресла, манежи, ходунки и многое другое.
Отметим, пункты проката детских вещей действуют с 2025 года во всех муниципальных округах региона. Они открыты на базе комплексных центров социального обслуживания населения. Услугами пунктов могут воспользоваться молодые семьи, где возраст родителей не превышает 35 лет, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, сиротами или оставшимися без попечения родителей, семьи участников СВО.
В этом году в пункты уже обратились более 900 семей. С условиями получения и полным списком предметов можно познакомиться по ссылке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.