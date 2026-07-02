В Госдуму внесли проект об индексации суммы, при которой допускается арест имущества

Сейчас арест имущества не допускается, если сумма взыскания не превышает трёх тысяч рублей. Авторы инициативы предлагают проиндексировать этот порог, адаптировав его к текущему уровню инфляции. В пояснительной записке указано, что документ подготовлен для дополнительной защиты прав граждан при обращении взыскания на денежные средства.