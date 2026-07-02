Нападающий Владислав Сарвели перешёл в «Пари Нижний Новгород»: контракт подписан на два года

На счету игрока более 100 матчей в чемпионате России (РПЛ), 16 мячей и 10 результативных передач. В сезоне‑2026/27 Сарвели стал бронзовым призёром чемпионата России в составе «Локомотива», проведя за клуб 12 матчей во всех турнирах с одним голом и одной результативной передачей. Также в послужном списке — победы во Второй лиге и Лиге PARI.