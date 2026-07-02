Нападающий Владислав Сарвели перешёл в «Пари Нижний Новгород»: контракт подписан на два года

ФК «Пари Нижний Новгород» сообщил о подписании контракта на два года с нападающим Владиславом Сарвели.
Форвард родился 1 октября 1997 года в Большом Камне (Приморский край). Футбольную карьеру начал после успехов на турнире «Кожаный мяч» в школе клуба «Океан», затем в 14 лет перешёл в академию «Чертаново», где прошёл путь от молодёжной команды до основы. В профессиональной карьере Сарвели выступал за «Крылья Советов», «Сочи» и «Локомотив».
На счету игрока более 100 матчей в чемпионате России (РПЛ), 16 мячей и 10 результативных передач. В сезоне‑2026/27 Сарвели стал бронзовым призёром чемпионата России в составе «Локомотива», проведя за клуб 12 матчей во всех турнирах с одним голом и одной результативной передачей. Также в послужном списке — победы во Второй лиге и Лиге PARI.
Контракт с «Пари НН» рассчитан на два года; клуб рассчитывает на вклад Сарвели в атакующую линию и опыт игрока в чемпионате страны.
Ранее сообщалось, что два игрока «Челябинска» перешли в «Пари Нижний Новгород».