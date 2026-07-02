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Жители Центрального района о рубке лип в районе проспекта Победы: «Просто пустыня!»

В мэрии города сообщили, что подлежащие спилу деревья «аварийные и опасные».

В Центральном районе Калининграда в среду, 1 июля, началась масштабная вырубка деревьев. Как сообщили «Новому Калининграду» очевидцы, сносить деревья продолжили и в четверг. Подрядчик заранее обозначил подлежащие спилу липы сигнальной лентой и развесил на них предупреждения с просьбой не парковать поблизости автомобили.

«Возле нашего дома были огромные липы, 7 штук, теперь их нет, — сообщила жительница проспекта Победы Марина. — В районе улиц Огарева и Бородинской сегодня тоже спилили. Там просто пустыня теперь!».

В мэрии города «Новому Калининграду» по факту вырубки пояснили, что спиленные деревья были «аварийными и опасными».

«На проспекте Победы деревья убирают на основании выданной разрешительной документации. Есть акт о необходимости. В зависимости от наличия/отсутствия подземных инженерных коммуникаций в те же самые приствольные квадраты будут высажены липы Гринспайер. Обычно компенсационные посадки производят на следующий год после того, как аварийные деревья убраны», — добавили в мэрии.

Согласно акту о необходимости, всего подрядчику предстояло спилить десять лип.

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