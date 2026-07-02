Жители Центрального района о рубке лип в районе проспекта Победы: «Просто пустыня!»

«На проспекте Победы деревья убирают на основании выданной разрешительной документации. Есть акт о необходимости. В зависимости от наличия/отсутствия подземных инженерных коммуникаций в те же самые приствольные квадраты будут высажены липы Гринспайер. Обычно компенсационные посадки производят на следующий год после того, как аварийные деревья убраны», — добавили в мэрии.