Жители Центрального района о рубке лип в районе проспекта Победы: «Просто пустыня!»

В Центральном районе Калининграда в среду, 1 июля, началась масштабная вырубка деревьев. Как сообщили «Новому Калининграду» очевидцы, сносить деревья продолжили и в четверг. Подрядчик заранее обозначил подлежащие спилу липы сигнальной лентой и развесил на них предупреждения с просьбой не парковать поблизости автомобили.
«Возле нашего дома были огромные липы, 7 штук, теперь их нет, — сообщила жительница проспекта Победы Марина. — В районе улиц Огарева и Бородинской сегодня тоже спилили. Там просто пустыня теперь!».
В мэрии города «Новому Калининграду» по факту вырубки пояснили, что спиленные деревья были «аварийными и опасными».
«На проспекте Победы деревья убирают на основании выданной разрешительной документации. Есть акт о необходимости. В зависимости от наличия/отсутствия подземных инженерных коммуникаций в те же самые приствольные квадраты будут высажены липы Гринспайер. Обычно компенсационные посадки производят на следующий год после того, как аварийные деревья убраны», — добавили в мэрии.
Согласно акту о необходимости, всего подрядчику предстояло спилить десять лип.