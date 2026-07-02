Малые технологические компании могут получить грант за решение на базе ИИ

Участвовать в конкурсе могут микропредприятия и малые предприятия, зарегистрированные не более семи лет назад, с численностью сотрудников от двух до двадцати человек и совокупной выручкой за последние три года не более 300 млн рублей. Среди обязательных требований — наличие исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, собственного сайта, отсутствие действующих грантовых договоров с Фондом по ряду программ, а также присоединение к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта.