Малые технологические компании могут получить грант за решение на базе ИИ

Заявку на участие в третьей очереди конкурса «Развитие-ИИ», который проводит Фонд содействия инновациям по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», могут подать малые технологические компании до 20 июля. Победители получат гранты до 30 млн рублей на разработку отечественных продуктов, сервисов и решений с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщили в фонде.
Заявки принимаются по пяти направлениям: разработка фундаментальных языковых и мультимодальных моделей искусственного интеллекта для прикладных задач, технологии компьютерного зрения, системы распознавания и синтеза речи, интеллектуальные системы поддержки принятия решений, а также перспективные методы искусственного интеллекта для автоматизации интеллектуальной и физической деятельности. Победители конкурса смогут претендовать на грант в размере до 30 млн рублей, при этом внебюджетное софинансирование проекта должно составлять не менее 20% от суммы гранта, а срок реализации — 12 или 18 месяцев.
Участвовать в конкурсе могут микропредприятия и малые предприятия, зарегистрированные не более семи лет назад, с численностью сотрудников от двух до двадцати человек и совокупной выручкой за последние три года не более 300 млн рублей. Среди обязательных требований — наличие исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, собственного сайта, отсутствие действующих грантовых договоров с Фондом по ряду программ, а также присоединение к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта.
По итогам реализации проектов участники должны разработать и испытать опытно-промышленный образец продукции, подать заявки на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности, а также инициировать включение разработанных решений в российские государственные реестры программного обеспечения или радиоэлектронной продукции. Дополнительное преимущество при рассмотрении заявок получат компании, обладающие статусом малой технологической компании (МТК): им будет начислено два дополнительных балла.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.