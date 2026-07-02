В Пулково впервые в России появятся беспилотники на перроне

Документ вносит изменения в экспериментальные правовые режимы (ЭПР): срок испытаний увеличен с трёх до пяти лет, а процедура участия в них упрощена. По оценкам аэропорта, экономический эффект от внедрения новых технологий составит около 150 миллионов рублей ежегодно, а производительность труда вырастет не менее чем на четверть.
Как заявил директор по инновациям Пулково Григорий Кузьмин, аэропорт станет первой площадкой в стране, где начнётся тестирование беспилотных багажных тягачей. Запуск запланирован на сентябрь 2026 года. Следующим шагом станет подача официальной заявки на участие в экспериментальном правовом режиме.
В Смольном и руководство аэропорта рассчитывают, что успешная реализация проекта позволит не только повысить эффективность наземных операций, но и станет примером для других воздушных гаваней России.