В Пулково впервые в России появятся беспилотники на перроне

Документ вносит изменения в экспериментальные правовые режимы (ЭПР): срок испытаний увеличен с трёх до пяти лет, а процедура участия в них упрощена. По оценкам аэропорта, экономический эффект от внедрения новых технологий составит около 150 миллионов рублей ежегодно, а производительность труда вырастет не менее чем на четверть.