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В Пулково впервые в России появятся беспилотники на перроне

Президент Владимир Путин подписал закон, открывающий дорогу для внедрения беспилотных наземных средств в аэропорту Пулково. Теперь на перроне смогут работать багажные тягачи без водителей, роботизированные системы для уборки взлётно-посадочных полос и автономные патрульные комплексы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Источник: Аэропорт Пулково

Документ вносит изменения в экспериментальные правовые режимы (ЭПР): срок испытаний увеличен с трёх до пяти лет, а процедура участия в них упрощена. По оценкам аэропорта, экономический эффект от внедрения новых технологий составит около 150 миллионов рублей ежегодно, а производительность труда вырастет не менее чем на четверть.

Как заявил директор по инновациям Пулково Григорий Кузьмин, аэропорт станет первой площадкой в стране, где начнётся тестирование беспилотных багажных тягачей. Запуск запланирован на сентябрь 2026 года. Следующим шагом станет подача официальной заявки на участие в экспериментальном правовом режиме.

В Смольном и руководство аэропорта рассчитывают, что успешная реализация проекта позволит не только повысить эффективность наземных операций, но и станет примером для других воздушных гаваней России.

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