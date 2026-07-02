В Москве отремонтировали улицу Высоцкого

Улицу Высоцкого отремонтировали в Москве, сообщили в департаменте экономической политики и развития города. Работы прошли по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Специалисты отремонтировали участок протяженностью около 370 м. Всего было обновлено более 2 тыс. кв. м дорожного полотна. На объекте работали 15 специалистов и 10 единиц техники, включая фрезы, асфальтоукладчики, катки и самосвалы.
Сначала специалисты сняли старое покрытие, после чего отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, а также заменили бортовой камень. Затем на проезжей части уложили новый асфальт и нанесли 100 кв. м дорожной разметки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.