В Воронежской области ежедневно мониторят около 200 АЗС

По данным на утро 1 июля, 92-й бензин и солярка есть более чем на 70 процентах охваченных мониторингом заправок. При этом, 95-й продают на более чем 60 процентах АЗС. Кроме того, в регионе действуют лимиты на отпуск топлива и ограничения на продажу в канистры для стабилизации рынка.