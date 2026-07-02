В Петербурге и Ленобласти оформили более 280 тысяч Пушкинских карт

Более 280 тыс. Пушкинских карт оформили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала 2026 года, сообщили в комитете по культуре города. Программа реализуется по национальному проекту «Семья».
За это время держатели приобрели билеты на культурные мероприятия на сумму свыше 215 млн рублей. Из этой суммы 70 млн рублей пришлось на кинотеатры. Средний чек по Пушкинской карте в 2026 году составил 1520 рублей.
«Мы видим, что Пушкинская карта стала привычным финансовым инструментом, которым молодежь пользуется осознанно и системно. ВТБ много лет поддерживает развитие культуры в Санкт‑Петербурге, поэтому участие в программе для нас особенно важно. Она органично встраивается в культурную экосистему города и помогает молодым людям расширять свой кругозор», — отметил территориальный директор управления розничных продаж ВТБ Денис Кучинский.
Напомним, что программа «Пушкинская карта» была запущена в 2021 году, чтобы сделать культурные мероприятия доступнее для молодежи. Ее участниками могут стать россияне в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Ежегодно государство начисляет на карту 5 тыс. рублей. Эти средства можно использовать только для покупки билетов в учреждения культуры: театры, музеи, концертные залы, кинотеатры и другие площадки. При этом на кино можно направить до 2 тыс. рублей из общего лимита.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.