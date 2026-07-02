В Петербурге и Ленобласти оформили более 280 тысяч Пушкинских карт

Напомним, что программа «Пушкинская карта» была запущена в 2021 году, чтобы сделать культурные мероприятия доступнее для молодежи. Ее участниками могут стать россияне в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Ежегодно государство начисляет на карту 5 тыс. рублей. Эти средства можно использовать только для покупки билетов в учреждения культуры: театры, музеи, концертные залы, кинотеатры и другие площадки. При этом на кино можно направить до 2 тыс. рублей из общего лимита.