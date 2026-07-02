На портале «Узнай Москву» появился маршрут режиссера Антона Яковлева

Маршрут режиссера и художественного руководителя Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя Антона Яковлева опубликовали на портале «Узнай Москву», сообщили в департаменте экономической политики и развития города. Работа сервиса отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Маршрут начинается с адресов, связанных с детством режиссера в районе Арбата, продолжается у театров и учебных заведений, повлиявших на его профессиональное становление. Завершается он в театре им. Н. В. Гоголя, который он возглавляет.
«Для удобства пользователей все точки маршрута отмечены на интерактивной карте, при желании о каждом объекте можно узнать подробнее, перейдя на его страницу по встроенной ссылке», — рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.