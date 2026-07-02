Путин поддержал обращение калининградского губернатора о поставках топлива

По его словам, президент поддержал и просьбу «о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей Калининградской области». Песков отметил, что это традиционная форма субсидирования. «Поддержку президента получила также инициатива о приобретении дополнительных паромов для Калининграда», — сообщил представитель Кремля и подчеркнул, что «все эти темы будут прорабатываться в соответствии с поручениями президента России».