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Путин поддержал обращение калининградского губернатора о поставках топлива

Песков: Путин поддержал обращение о поставке топлива для Калининградской области.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей области, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня во время беседы с президентом Путиным губернатор Калининградской области Беспрозванных поднимал тему приоритетной поставки дополнительных объемов топлива для жителей Калининградской области. И президент России поддержал это обращение губернатора», — сказал Песков журналистам.

По его словам, президент поддержал и просьбу «о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей Калининградской области». Песков отметил, что это традиционная форма субсидирования. «Поддержку президента получила также инициатива о приобретении дополнительных паромов для Калининграда», — сообщил представитель Кремля и подчеркнул, что «все эти темы будут прорабатываться в соответствии с поручениями президента России».

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