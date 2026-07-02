Путин поддержал обращение калининградского губернатора о поставках топлива

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей области, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сегодня во время беседы с президентом Путиным губернатор Калининградской области Беспрозванных поднимал тему приоритетной поставки дополнительных объемов топлива для жителей Калининградской области. И президент России поддержал это обращение губернатора», — сказал Песков журналистам.
По его словам, президент поддержал и просьбу «о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей Калининградской области». Песков отметил, что это традиционная форма субсидирования. «Поддержку президента получила также инициатива о приобретении дополнительных паромов для Калининграда», — сообщил представитель Кремля и подчеркнул, что «все эти темы будут прорабатываться в соответствии с поручениями президента России».